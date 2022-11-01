Андрей Чибис: Бюджет на 2023 год сохраняет социальную направленность

В Мурманской области идет работа над бюджетом на 2023 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области идет работа над бюджетом на 2023 год. Основная статья расходов не меняется – это социальная сфера.

- Бюджет сохраняет социальную направленность - 60% предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Отдельный акцент мы сделали на здравоохранении – в первую очередь для проведения серьёзной работы по модернизации первичного звена. Помимо обеспечения деятельности медучреждений и закупки лекарств дополнительно 750 миллионов рублей направим на приобретение оборудования и мебели, - сообщил губернатор Андрей Чибис по итогам встречи с депутатами облдумы.

Порядка миллиарда рублей направят на переселение северян из аварийного жилья, почти 800 миллионов – на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств.

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