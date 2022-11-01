В Мурманске перекроют часть Верхне-Ростинского шоссе

Водителей в Мурманске предупреждают о кратковременных неудобствах, которые их будут ждать 5 ноября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманске предупреждают о кратковременных неудобствах, которые их будут ждать 5 ноября.

- Согласно постановлению администрации города Мурманска № 3309, будет закрыто движение всех видов транспорта по Верхне-Ростинскому шоссе в районе дома № 55А на всю ширину проезжей части в обоих направлениях с 10.00 до 10.30, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: дорогу Мишуково-Снежногорск будут перекрывать с 1 по 11 ноября.

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