В Североморске горело кафе «GRANDМАНГАЛ»

Вечером 31 октября пожарные выезжали тушить кафе «GRANDМАНГАЛ» на Мурманском шоссе, 7 в Североморске. Фото: vk.com/sufps48mchs

Вечером 31 октября пожарные выезжали тушить кафе «GRANDМАНГАЛ» на Мурманском шоссе, 7 в Североморске. Сообщение о пожаре поступило в 19.28.

- Первое подразделение федеральной противопожарной службы прибыло на место в 19.33. К этому времени наблюдались густой, черный, турбулентный дым с торца одноэтажного здания и открытое пламенное горение площадью в 10 квадратных метров. В 19.57 пожар был локализован, в 20.10 – ликвидирован, - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Всего на пожаре работали 19 человек. Фото: vk.com/sufps48mchs

Всего на пожаре работали 19 человек.

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