С 1 по 11 ноября дорогу Мишуково – Снежногорск будут перекрывать из-за взрывов

Продолжается строительство комплекса по перегрузке угля «Лавна», в том числе и взрывные работы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Продолжается строительство комплекса по перегрузке угля «Лавна», в том числе и взрывные работы. Из-за этого автолюбителей вновь ждут неудобства.

Как сообщили в МЧС по Мурманской области, с 1 по 11 ноября будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск от 2 + 800 километра до 5 + 200 километра.

– Ограничение движения будут вводить с 17.00 до 18.00 (резервное время с 18.00 до 19.00), - уточнили в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru