Жительница Алакуртти защищалась от побоев мужа и убила супруга

Свою вину северянка не стала отрицать, ранее проблем с законом у нее не было. Фото: СУ СКР по Мурманской области

31-летнюю жительницу Алакуртти обвиняют в убийстве 35-летнего мужа. По версии следствия, северянка превысила пределы самообороны.

Ночью 22 октября супруги поссорились из-за бытовых вопросов и начали драться.

- Мужчина начал наносить женщине удары. Подозреваемая, чтобы защититься, схватила нож и нанесла им потерпевшему удар в грудь. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину северянка не стала отрицать, ранее проблем с законом у нее не было. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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