В Мурманской области запечатлели мощное северное сияние

В Мурманской области настала пора красивых северных сияний. Фото: Александр ГЛУЗ

Ночь с 31 октября на 1 ноября в Мурманской области стала особенно красивой. Пока некоторые населенные пункты были окутаны туманом, в других наблюдали мощное северное сияние.

Небо стало в прямом смысле слова изумрудным. Некоторые счастливчики не только наблюдали красивейшее небесное шоу, но и сделали красивые снимки, которыми поделились в сети. Например, подборку снимков опубликовал паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).

В небе над Териберкой наблюдали красивейшее северное сияние. Фото: vk.com/my_teriberka

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