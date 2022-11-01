В Мурманской области запечатлели мощное северное сияние

В Мурманской области настала пора красивых северных сияний.
Фото: Александр ГЛУЗ
Ночь с 31 октября на 1 ноября в Мурманской области стала особенно красивой. Пока некоторые населенные пункты были окутаны туманом, в других наблюдали мощное северное сияние.
Небо стало в прямом смысле слова изумрудным. Некоторые счастливчики не только наблюдали красивейшее небесное шоу, но и сделали красивые снимки, которыми поделились в сети. Например, подборку снимков опубликовал паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).
В небе над Териберкой наблюдали красивейшее северное сияние. Фото: vk.com/my_teriberka
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