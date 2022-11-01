Елена Дягилева: С каждой семьей военнослужащих-участнико СВО в индивидуальном порядке будет сотрудничать специалист-координатор

С 1 ноября в Мурманской области начал работать Центр поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области перенастроят работу с участниками СВО и их семьями. Так, с 1 ноября начинает свою работу Центр поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции. Его отделения появятся в 12 муниципалитетах.

- Если раньше северяне обращались к нам за помощью, то сегодня мы не будем ждать, когда поступит вопрос, а сами будем интересоваться жизнью семьи и тем, чем мы им можем помочь. Для семей участников создадут социальные паспорта. В них будет указываться вся необходимая информация: состав, даты рождения, образование, занятость, интересы детей, есть ли проблемы с точки зрения социального статуса. Также в паспортах будут фиксироваться возникающие вопросы и то, с какой скоростью они решаются. С каждой семьей в индивидуальном порядке будет сотрудничать специалист-координатор. Он призван стать своеобразным другом семьи, с которым, в случае возникновения какой-либо внештатной ситуации, можно будет связаться и получить необходимую поддержку, - сообщила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

С семьями военнослужащих будут работать психологи, им помогут решать бытовые вопросы, финансовые, юридические и т.д.

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