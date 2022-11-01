В Мурманске пропала 14-летняя девочка

Подросток пропала 31 октября. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске объявлен новый поиск человека. 14-летняя Мария Алексеева около 14.30 31 октября ушла из дома на улице Баумана и пропала.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в темно-зеленую куртку длиной до середины бедра, синие джинсы.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию по телефону 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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