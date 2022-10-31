На портале «Наш Север» появились адреса пунктов сбора гуманитарной помощи военнослужащим

На портале «Наш Север» появились адреса 15 пунктов по приему вещей. По каждому северяне могут узнать адрес и режим работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце сентября в Мурманской области стартовала акция «Север помогает» по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих-участников СВО и мобилизованных.

На портале «Наш Север» появились адреса 15 пунктов по приему вещей. По каждому северяне могут узнать адрес и режим работы.

Напомним: в Мурманской области появится Центр поддержки мобилизованных северян и их семей, всего планируется открыться 12 его отделений в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru