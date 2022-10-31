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НовостиПолитика31 октября 2022 14:53

На портале «Наш Север» появились адреса пунктов сбора гуманитарной помощи военнослужащим

Для пользователей сервиса доступны 15 адресов
Ника СВЕТЛОВА
На портале «Наш Север» появились адреса 15 пунктов по приему вещей. По каждому северяне могут узнать адрес и режим работы.

На портале «Наш Север» появились адреса 15 пунктов по приему вещей. По каждому северяне могут узнать адрес и режим работы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце сентября в Мурманской области стартовала акция «Север помогает» по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих-участников СВО и мобилизованных.

На портале «Наш Север» появились адреса 15 пунктов по приему вещей. По каждому северяне могут узнать адрес и режим работы.

Напомним: в Мурманской области появится Центр поддержки мобилизованных северян и их семей, всего планируется открыться 12 его отделений в регионе.

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