В Мурманской области выросло число предприятий малого и среднего бизнеса

В Мурманской области несмотря на антироссийские санкции растет число бизнес-субъектов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области несмотря на антироссийские санкции растет число бизнес-субъектов.

Так, по последним данным, численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет 94,3 тысячи человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или на 11 тысяч человек. Также стало больше и самих компаний: сейчас их 24,4 тысячи, а год назад было 23,8 тысячи.

- Одним из факторов беспрецедентного роста стало продлением мер по максимальному снижению ставок уплаты налога по упрощенной системе налогообложения до минимальных значений – 1% по группе «Доходы» и 5%, если применяется система «Доходы минус расходы». Такой мерой поддержки пользует более 20 тысяч предпринимателей. Также существенной поддержки стали микрозаймы, - сообщила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

В марте 2022 года на фоне антироссийских санкций был утвержден план первоочередных мер по обеспечению устойчивости развития экономики Мурманской области, в которой вошло 55 дополнительных мероприятий на общую сумму в миллиард рублей. С этой даты 418 субъектов бизнеса получили поддержку .

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