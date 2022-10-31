В первый день ноября в Мурманской области ожидается туман и до -11

Первый день ноября по погоде уже будет совсем зимним, а не осенним.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Первый день ноября по погоде уже будет совсем зимним, а не осенним. Если в ночь на 1 число еще не будет осадков, то днем ожидается мокрый снег.
- В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснении до -11°, днем от -3 до +2°, - сообщили в областном гидрометцентре.
Северян также предупреждают о непогоде.
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