Жители Ленинского округа Мурманска массово жалуются на ржавую воду из-под крана

Сообщения поступили от жильцов с множества улиц. Фото: Елена Бойкова
Жители Мурманска жалуются в соцсетях на ржавую горячую воду из-под крана. У некоторых она не только желтая, но и с осадком песка.
Северяне оставляют жалобы в комментариях на странице губернатора Андрея Чибиса. Сообщения поступили от жильцов с множества улиц.
- Цвет воды последние две недели ожидает лучшего. Вода грязная с большим осадком, так еще и с запахом. Для приготовления пищи уже давно пользуемся бутилированной, - пишут мурманчане.
Информацию уже передали в АО "Мурманэнергосбыт".
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