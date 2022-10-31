Жители Ленинского округа Мурманска массово жалуются на ржавую воду из-под крана

Сообщения поступили от жильцов с множества улиц. Фото: Елена Бойкова

Жители Мурманска жалуются в соцсетях на ржавую горячую воду из-под крана. У некоторых она не только желтая, но и с осадком песка.

Северяне оставляют жалобы в комментариях на странице губернатора Андрея Чибиса. Сообщения поступили от жильцов с множества улиц.

- Цвет воды последние две недели ожидает лучшего. Вода грязная с большим осадком, так еще и с запахом. Для приготовления пищи уже давно пользуемся бутилированной, - пишут мурманчане.

Информацию уже передали в АО "Мурманэнергосбыт".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru