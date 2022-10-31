«КП»-Мурманск» и ФСС по Мурманской области проведут круглый стол на тему электронного сертификата ТСР

Мероприятие состоится 2 ноября в 12.00, для посетителей сайта www.murmansk.kp.ru будет доступна онлайн трансляция. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Комсомольская правда»-Мурманск» и Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования проведут круглый стол на тему «Электронный сертификат ТСР и санаторно-курортное лечение граждан льготной категории». Мероприятие состоится 2 ноября в 12.00, для посетителей сайта www.murmansk.kp.ru будет доступна онлайн трансляция.

Специалисты расскажут, что такое электронный сертификат на приобретение необходимых технических средств реабилитации (ТСР), как его оформить, в чем его удобство. Также речь зайдет об обеспечении санаторно-курортным лечением граждан льготной категории, гарантиях пострадавшим на производстве и работе по профилактике производственного травматизма.

Участие в круглом столе примут:

- заместитель управляющего ГУ-МРО ФСС РФ Трунова Елена Юрьевна;

- начальник отдела страхования профессиональных рисков Мегрелидзе Елена Гурамовна;

- главный специалист отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Николаева Ольга Алексеевна;

- руководитель группы по обеспечению санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан Петрова Лариса Юрьевна;

- представитель организации «Орто Огонек» Инна Юрьевна Соболева.

Вопросы участникам круглого стола можно передать заранее до 12.00 2 ноября по электронной почте maria_kpmk@mail.ru или в WhatsApp по номеру 89916711633.

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