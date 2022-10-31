В Североморске два кота полтора месяца сидели без воды и еды после смерти хозяина

Двое хвостатых погибли, еще двоим повезло дождаться волонтеров. Фото: vk.com/severomorsk_cat

В Североморске умер хозяин четырех котов, из-за чего пушистым пришлось полтора месяца сидеть одним в закрытой квартире без воды и еды. Двое хвостатых погибли, еще двоим повезло дождаться волонтеров.

Зоозащитники просят неравнодушных северян помочь финансово.

- Коты-узники остались на нашем попечении. Это кот и кошка, которые очень хотят жить, животные сильно истощены. Нам очень нужен качественный влажный корм, лучше лечебный. Так же сдали анализы крови - у кота пострадала печень, у кошки чуть лучше. Нам очень нужна финансовая поддержка, - пишут в группе "Усы, лапы и хвост Североморск".

Всего нужно собрать 30 тысяч рублей. Подробная информация в группе организации.

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