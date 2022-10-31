В Мурманске кондуктор автобуса обрела популярность в соцсетях

Валентине Дмитриевне выражают благодарность за улыбку и доброту. Фото: vk.com/murmanskgroup

В мурманских соцсетях активно хвалят кондуктора, которая работает на автобусном маршруте №18. Валентине Дмитриевне выражают благодарность за улыбку и доброту, с которыми она встречает пассажиров.

- Кондуктор помогает при входе и выходе из салона пожилым людям, родителям с маленькими детьми. Каждое утро желает пассажирам доброго дня. Здоровья вам, Валентина Дмитриевна и хорошего дня! - пишут в паблике "Мурманск" (18+).

В комментариях к посту десятки северян также отмечают, что женщина часто уступает пассажирам свое место, всем помогает, очень внимательна.

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