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НовостиПроисшествия31 октября 2022 12:09

На озере Имандра ищут выпавшего из каяка человека

Информацию спасателям передал очевидец
Ника СВЕТЛОВА
На месте работают шесть спасателей.

На месте работают шесть спасателей.

Фото: Тимур ХАНОВ.

На озере Имандра в районе ТСН «Тик-Губа» ведутся поисково-спасательные работы.

- 31 октября поступила информация, что гражданин видит, как на озере Экостровская Имандра из надувного каяка выпал человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На месте работают шесть спасателей.

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