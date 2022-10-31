На озере Имандра ищут выпавшего из каяка человека

На месте работают шесть спасателей. Фото: Тимур ХАНОВ.

На озере Имандра в районе ТСН «Тик-Губа» ведутся поисково-спасательные работы.

- 31 октября поступила информация, что гражданин видит, как на озере Экостровская Имандра из надувного каяка выпал человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На месте работают шесть спасателей.

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