На озере Имандра ищут выпавшего из каяка человека

На месте работают шесть спасателей.
Фото: Тимур ХАНОВ.
На озере Имандра в районе ТСН «Тик-Губа» ведутся поисково-спасательные работы.
- 31 октября поступила информация, что гражданин видит, как на озере Экостровская Имандра из надувного каяка выпал человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
На месте работают шесть спасателей.
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