Мурманская область заняла 60-е место в рейтинге регионов по преступности

В Мурманской области на 10 тысяч жителей приходится 122 преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты "РИА Новости" составили рейтинг регионов по уровню преступности. Мурманская область в нем заняла 60-е место из 85 возможных (в исследовании не были учтены данные новых субъектов РФ - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

Места распределялись так: в начале рейтинга - самые безопасные регионы с точки зрения преступлений. В основу расчета взяли количество зарегистрированных преступлений за первые девять месяцев 2022 года в расчете на 10 тысяч населения.

- В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений. Меньше всего зарегистрированных преступлений зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане, больше всего – в Бурятии, на Алтае и в Амурской области, - сообщают "РИА Новости".

В Мурманской области на 10 тысяч жителей приходится 122 преступления. Для сравнения - в Чечне 13, в Амурской области - 162.

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