Облачные решения для бизнеса набирают популярность в Мурманской области

Около 50% запросов на подключение облачных сервисов МТС от компаний региона поступило на перенос систем в виртуальную инфраструктуру. Фото: МТС

МТС проанализировала спрос компаний на решения #CloudMTS в Мурманской области с начала 2022 года. Активнее всего услугами по переносу данных в облака интересуются металлургические предприятия, компании из сферы услуг, а также разработчики программного обеспечения. Всего количество запросов заказчиков на облачные сервисы увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Около 50% запросов на подключение облачных сервисов МТС от компаний региона поступило на перенос систем в виртуальную инфраструктуру. На втором месте – размещение данных в сегменте IaaS 152-ФЗ, таких запросов 37% от общего числа. При этом некоторые компании заинтересованы в применении комплексного подхода, когда часть систем размещается в публичном облаке, а часть – в защищенном сегменте.

Кроме того, со стороны мурманского бизнеса значительно вырос интерес к организации удаленной работы. Некоторые заказчики планируют подключать сотрудников к корпоративным системам через виртуальные рабочие столы (Virtual Desktop Infrastructure, VDI). 22% запросов в регионе связаны с возможностью использовать приложения на базе технологий 1С в облаке, например, для автоматизации задач бухгалтерии, налогового учета, кадрового дела.

«Больше всего запросов на подключение услуг облачного провайдера #CloudMTS в Мурманской области мы получаем от металлургических предприятий. Такая динамика не случайна: именно горнодобывающие компании в регионе первыми внедряют цифровые технологии, автоматизируют производство, ищут новые способы модернизировать инфраструктуру. Сейчас облака – это не просто способ снизить затраты на оборудование, но еще и возможность сохранить бизнес-процессы и адаптировать ИТ-стратегию под быстро меняющиеся условия. Мы в МТС придерживаемся комплексного подхода: тщательно анализируем потребности заказчиков и предлагаем им оптимальное решение в зависимости от размеров бизнеса, его задач, а иногда и отраслевой специфики», - рассказала директор МТС в Мурманской области Оксана Терехова.

Виртуальная инфраструктура #CloudMTS позволяет запустить ИТ-системы и цифровые бизнес-сервисы без дополнительных затрат на физическое оборудование. Использование облаков снижает расходы на ИТ-решения также за счет возможностей масштабирования – оперативного увеличения или уменьшения потребляемых виртуальных вычислительных ресурсов. Пользователь самостоятельно управляет ими и оплачивает только фактическое использование. Cloud-решения позволяют перевести существенную часть затрат компании на ИТ из капитальных в операционные. В соответствии с SLA, провайдер #CloudMTS гарантирует доступность сервисов не менее 99,95%, что обеспечивает непрерывность работы ИТ-систем заказчика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru