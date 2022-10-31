В Мурманской области в 2 раза увеличили количество выездных медосмотров

В Мурманской области нарастили объем такого вида помощи, как выездные медицинские осмотры. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Мурманской области нарастили объем такого вида помощи, как выездные медицинские осмотры. Они доступны жителям 12 муниципалитетов, их количество увеличилось в 2 раза.

- Для каждого муниципалитета формируется индивидуальный состав бригад исходя их потребностей населения в том или ином специалисте. В населенные пункты приезжают врачи и средние медицинские работники ЦРБ И ЦГБ, а также бригады врачей-специалистов областных медицинских организаций хирургического и терапевтического профилей. В октябре организовано проведение первого выездного скринингового обследования с участием врача УЗИ и невролога к пациентам Кандалакшской ЦРБ, - сообщили в минздраве Мурманской области.

Также в Заполярье наладили работу четырех медицинских шаттлов, которые возят жителей Ковдора, Никеля, Заполярного и Видяево в ближайшие больницы.

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