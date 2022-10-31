Житель Мончегорска пытался вынести из гипермаркета в Мурманске мясо, фрукты и молочную продукцию

В Мурманске задержали 50-летнего жителя Мончегорска, который пытался вынести из гипермаркета на проспекте Ленина товары. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманске задержали 50-летнего жителя Мончегорска, который пытался вынести из гипермаркета на проспекте Ленина товары.

- Обойдя отделы, посетитель выбрал мясную и молочную продукцию, после чего взял фрукты и направился с содержимым продуктовой корзины на выход мимо кассовой зоны, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Мурманской области.

Сотрудники гипермаркета заметили это и нажали "тревожную кнопку". 50-летнего мончегорца задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол.

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