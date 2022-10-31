Мурманск вошел в топ-7 городов-претендентов на звание «Молодежной столицы России»

Мурманск в 2023 году может стать «Молодежной столицей России». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманск в 2023 году может стать «Молодежной столицей России». Сейчас облцентр вошел в топ-7 городов, претендующих на этот статус, отбор проводился из числа 60 заявок.

- Итоги проекта будут подведены уже в декабре. Будем болеть, чтобы наш город получил это звание, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также наш регион вошел в число победителей программы «Регион для молодых». На создание нового пространства на базе Центра содействия социальному развитию молодежи «Гармония» города Кандалакша из федерального бюджета выделят 27 миллионов рублей.

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