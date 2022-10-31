С 7 ноября общественный транспорт Мурманска переходит на зимнее расписание

Общественный транспорт Мурманска переходит с осеннего графика движения на зимний. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Общественный транспорт Мурманска переходит с осеннего графика движения на зимний.

- С 7 ноября все троллейбусные и автобусные маршруты №№1, 5, 10А, 11, 18, 19, 27, 29, 30, 33Р, 3Т, 4Т, 6Т будут работать по зимнему расписанию. С ним можно ознакомиться на нашем сайте, - сообщили в "Электротранспорте".

Интервалы движения станут короче.

Напомним: из-за праздничных дней ко Дню народного единства автобусы и троллейбусы изменят график движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru