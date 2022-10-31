С 7 ноября общественный транспорт Мурманска переходит на зимнее расписание

Общественный транспорт Мурманска переходит с осеннего графика движения на зимний.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Общественный транспорт Мурманска переходит с осеннего графика движения на зимний.
- С 7 ноября все троллейбусные и автобусные маршруты №№1, 5, 10А, 11, 18, 19, 27, 29, 30, 33Р, 3Т, 4Т, 6Т будут работать по зимнему расписанию. С ним можно ознакомиться на нашем сайте, - сообщили в "Электротранспорте".
Интервалы движения станут короче.
Напомним: из-за праздничных дней ко Дню народного единства автобусы и троллейбусы изменят график движения.
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