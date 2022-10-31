Минприроды Мурманской области вместо Сергея Абаринова возглавит Зинаида Середа

С 1 ноября новым министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области станет Зинаида Разживина. Фото: Правительство Мурманской области

С 1 ноября новым министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области станет Зинаида Разживина. На этом посту она сменит Сергея Абаринова, который стал министром в марте 2021 года. Сообщения о его возможной отставке появились еще летом.

- Сергей Абаринов запомнился северянам целой серией резонансных проколов. Из последнего, можно вспомнить ситуацию с формированием правил посещения природного парка «Териберка», когда на общественное обсуждение был вынесен откровенно «сырой» документ, - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд». - Также много вопросов вызывает ситуация в совхозе «Тулома», где несмотря на увеличение финансирования проблемы решаются крайне медленно.

Сама Зинаида Разживина в октябре того же года ушла в декрет с должности министра цифрового развития региона, в 2020-м она возглавляла Госжилинспекцию

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