В здании администрации Печенгского округа произошел пожар

Огонь повредил электрощит на первом этаже, площадь пожара составила 0,6 квадратных метра. Фото: vk.com/murman01

Утром 31 октября в Никеле произошел пожар в здании администрации Печенгского округа по адресу Гвардейский проспект, 2. Сообщение о возгорании на первом этаже поступило в 9.45.

- Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных расчетов. Из здания администрации эвакуировали 66 сотрудников. Огнеборцы провели работы по дымоудалению, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Огонь повредил электрощит на первом этаже, площадь пожара составила 0,6 квадратных метра.

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