Андрей Чибис: Несмотря на санкции, в экономике Мурманской области идет рост по ряду показателей

За минувшие восемь месяцев 2022 года в экономике Мурманской области отмечен рост по ряду показателей, несмотря на введение антироссийских санкций. Фото: Дмитрий Дубов / Правительство Мурманской области

За минувшие восемь месяцев 2022 года в экономике Мурманской области отмечен рост по ряду показателей, несмотря на введение антироссийских санкций.

Так, индекс промышленного производства увеличился на 2,1%; обрабатывающего производства – на 6,8%; металлургического производства – в 1,6 раза, объем переработки грузов вырос до 38,4 миллиона тонн или на 2,5%. Объем инвестиций составил свыше 100 миллиардов рублей.

- В текущих условиях санкционного давления на нашу страну – это очень неплохие результаты. Важно держать эти темпы и динамику. Спасибо, в том числе, руководству предприятий региона, в период ограничений они очень успешно и умело действовали и действуют, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в регионе на антикризисные меры выделили порядка миллиарда рублей.

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