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НовостиОбщество31 октября 2022 7:52

В Мурманске завершили поиск 13-летней девочки

Вечером 29 октября она ушла на тренировку в фитнес-клуб и пропала
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На выходных в Мурманске искали 13-летнюю девочку, которая пропала 29 октября.

На выходных в Мурманске искали 13-летнюю девочку, которая пропала 29 октября.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманске искали 13-летнюю девочку, которая пропала 29 октября. Вечером субботы она ушла из дома на тренировку в фитнес-клуб и вовремя не вернулась домой.

Днем 30 числа волонтеры поискового отряда "МурманСпас" сообщили, что подростка нашли живой и невредимой. Подробности поисков не разглашаются в силу возраста девочки.

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