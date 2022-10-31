В Мурманске завершили поиск 13-летней девочки

На выходных в Мурманске искали 13-летнюю девочку, которая пропала 29 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманске искали 13-летнюю девочку, которая пропала 29 октября. Вечером субботы она ушла из дома на тренировку в фитнес-клуб и вовремя не вернулась домой.

Днем 30 числа волонтеры поискового отряда "МурманСпас" сообщили, что подростка нашли живой и невредимой. Подробности поисков не разглашаются в силу возраста девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru