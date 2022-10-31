В Мурманске завершили поиск 13-летней девочки

На выходных в Мурманске искали 13-летнюю девочку, которая пропала 29 октября.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На выходных в Мурманске искали 13-летнюю девочку, которая пропала 29 октября. Вечером субботы она ушла из дома на тренировку в фитнес-клуб и вовремя не вернулась домой.
Днем 30 числа волонтеры поискового отряда "МурманСпас" сообщили, что подростка нашли живой и невредимой. Подробности поисков не разглашаются в силу возраста девочки.
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