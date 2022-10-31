В Мурманской области создадут центр поддержки мобилизованных северян и их семей

Все вопросы семей мобилизованных будут решать в индивидуальном режиме. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области появится Центр поддержки мобилизованных северян и их семей, всего планируется открыться 12 его отделений в регионе.

- Сейчас эту функцию выполняет общественная приемная "Единой России", теперь же отделения Центра будут созданы на базе центров социальной поддержки. Соответствующее постановление уже подписано, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона поручил все вопросы решать в индивидуальном порядке, в муниципалитетах будут определены координаторы от администраций для такой работы. Для каждой семьи создадут социальный паспорт.

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