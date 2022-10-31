В Мурманской области на антикризисные меры в сфере экономики выделили миллиард рублей

На антикризисные меры для экономики Мурманской области выделили миллиард рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году экономике Мурманской области приходится работать в условиях антироссийских санкций.

- На антикризисные меры выделили один миллиард рублей. Поддержку получили 418 субъектов предпринимательства, выдано 298 льготных микрозаймов, заключены16 экспортных контрактов с дружественными странами, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области в 2022 году семь предпринимателей получат субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство модульных быстровозводимых гостиниц.

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