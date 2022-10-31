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НовостиПроисшествия31 октября 2022 6:08

Житель Мурманска палкой забил знакомую до смерти

С тяжелыми травмами северянку госпитализировали, она умерла в больнице
Ника СВЕТЛОВА
Мужчина из-за своего психического состояния не понимал, что он делает.

Мужчина из-за своего психического состояния не понимал, что он делает.

Фото: Артем КИЛЬКИН

До 15 лет лишения свободы грозит 37-летнему жителю Мурманска, который до смерти забил 72-летнюю знакомую.

Они вместе выпивали в ночь с 6 на 7 августа и поссорились во время застолья.

- Мужчина напал на женщину и стал избивать ее руками, ногами, а также деревянной палкой по голове и телу. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение, однако причиненные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, она скончалась в больнице через несколько дней, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

По предварительным данным, в момент нападения из-за своего психического состояния не понимал, что делает. Поэтому следователем вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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