В Ревде четырех человек госпитализировали после нападения неадекватного мужчины с ножом на улице

Мужчину с ножом, нападавшего на прохожих, задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 30 октября в полицию стали поступать сообщения, что на одной из улиц Ревды находится мужчина с ножом, который ведет себя неадекватно и представляет собой угрозу для других - он бросается с оружием на прохожих.

- В результате происшествия четыре человека обратились за медицинской помощью, им назначено амбулаторное лечение. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника, его передали в специализированное медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчину проверят на расстройства психики.

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