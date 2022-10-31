В Ревде четырех человек госпитализировали после нападения неадекватного мужчины с ножом на улице

Мужчину с ножом, нападавшего на прохожих, задержали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 30 октября в полицию стали поступать сообщения, что на одной из улиц Ревды находится мужчина с ножом, который ведет себя неадекватно и представляет собой угрозу для других - он бросается с оружием на прохожих.
- В результате происшествия четыре человека обратились за медицинской помощью, им назначено амбулаторное лечение. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника, его передали в специализированное медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Мужчину проверят на расстройства психики.
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