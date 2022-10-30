В карьере Ковдорского ГОКа случился пожар

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 30 октября в карьере Ковдорского ГОКа произошел пожар. На месте происшествия работали огнеборцы.

- В 18.05 возгорание ликвидировали полностью. В результате пожара в дизельной буровой установке, расположенной на открытой территории, обгорели кабели по длине 7 метров и электроустройства на площади 8 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В тушении участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru