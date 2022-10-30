В Кировске ветром сорвало кусок крыши с жилого дома

Капитальный ремонт крыши проводился пару лет назад. Фото: vk.com/narodnoetvx

Минувшей ночью в Кировске из-за штормового ветра сорвало кусок крыши с дома №9 на проспекте Ленина. Инцидент попал на видео.

Как сообщает паблик "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ", коммунальные службы настоятельно рекомендуют автовладельцам убрать свои автомобили с придомовой территории. Есть вероятность, что порыв ветра сорвет оставшуюся часть кровли.

Уточняется, что капитальный ремонт крыши проводился пару лет назад.

Напомним: в Мурманске штормовой ветер обрушил забор и устроил перебои с электричеством.

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