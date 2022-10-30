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НовостиОбщество30 октября 2022 11:45

Дорогу на Териберку открыли

Путь в поморское село был недоступен из-за плохой погоды
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС.

Открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дорога на Териберку вновь доступна автомобилистам. Напомним: трассу перекрыли утром 30 октября из-за плохой погоды.

- С 14.00 30 октября открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС (км 32 - км 135) и автоподъезд к селу Териберка с нулевого по 40 километр, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

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