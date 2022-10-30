Дорогу на Териберку открыли

Открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Дорога на Териберку вновь доступна автомобилистам. Напомним: трассу перекрыли утром 30 октября из-за плохой погоды.
- С 14.00 30 октября открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС (км 32 - км 135) и автоподъезд к селу Териберка с нулевого по 40 километр, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
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