Дорогу на Териберку открыли

Открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дорога на Териберку вновь доступна автомобилистам. Напомним: трассу перекрыли утром 30 октября из-за плохой погоды.

- С 14.00 30 октября открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС (км 32 - км 135) и автоподъезд к селу Териберка с нулевого по 40 километр, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

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