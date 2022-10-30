В Мурманске 13-летняя девочка ушла на тренировку в фитнес-клуб и пропала

Всех, кто может помочь с поисками, просят обратиться в полицию или ПСО "МурманСпас". Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропала 13-летняя Елена Юдина. Вечером 29 октября девочка пошла на тренировку в фитнес-клуб (улица Гвардейская, 1а), с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 165 сантиметров, волосы рыжие, глаза голубые. Была одета в черную куртку, светлые джинсы, темные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102, или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": +7 (911) 311-70-20, +7 (981) 300-27-59.

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