В Мурманской области лоб в лоб столкнулись грузовик и легковое авто

Водителя легкового автомобиля с места происшествия в медучереждение увезли очевидцы. Фото: vk.com/mchs_murmansk

30 октября в Мурманской области на 1254 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка.

- Из-за лобового столкновения грузовик съехал в кювет. Водителя легкового автомобиля с места происшествия в медучереждение увезли очевидцы, водителя фуры осмотрела на месте бригада скорой помощи. Диагноз пострадавших уточняется, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: на дороге Кола – Серебрянские ГЭС опрокинулась Lada Largus.

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