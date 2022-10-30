В Мурманске штормовой ветер обрушил забор и устроил перебои с электричеством

Ветром обрушило забор у краеведческого музея. Фото: Ксения Шадрина

Минувшей ночью Мурманск накрыл штормовой ветер. Как пишет паблик "Погода в Мурманске", порывы ветра достигали 27 метров в секунду, из-за непогоды сбоило электричество. Также ветром обрушило забор у краеведческого музея.

- Вспышка в Первомайском округе была явно связана с обрывом ЛЭП или чем-то подобным. Грозы в городе не было. Всю ночь наблюдались перебои с электричеством. Сначала налип мокрый снег, а потом тяжелые провода начало шатать штормовым ветром, - отметили в группе.

Напомним: дорогу на Териберку закрыли из-за непогоды. По пути в село бушует метель.

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