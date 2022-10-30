Дорогу на Териберку закрыли из-за непогоды

На дороге уже застряли несколько автомобилей. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Добраться до Териберки сейчас не представляется возможным. Дорогу в село закрыли из-за разгулявшейся метели.

- С 09.30 30 октября закрыт проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 по 135 километр) и автоподъезд к селу Териберка (км 0 - км 40) по погодным условиям (сильный ветер,мокрый снег) до улучшения погоды, - сообщили в Мурманскавтодоре.

На дороге уже застряли несколько автомобилей.

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