Дорогу на Териберку закрыли из-за непогоды

На дороге уже застряли несколько автомобилей.
Фото: Олег АДАМОВИЧ
Добраться до Териберки сейчас не представляется возможным. Дорогу в село закрыли из-за разгулявшейся метели.
- С 09.30 30 октября закрыт проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 по 135 километр) и автоподъезд к селу Териберка (км 0 - км 40) по погодным условиям (сильный ветер,мокрый снег) до улучшения погоды, - сообщили в Мурманскавтодоре.
На дороге уже застряли несколько автомобилей.
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