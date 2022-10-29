На проспекте Ленина в Мурманске столкнулись две машины, пострадал один из водителей

Машины столкнулись у загса. Фото: Максим Рязанов

Около 16.30 29 октября у загса в Мурманске произошла авария. У дома №16а на проспекте Ленина столкнулись ВАЗ и Mazda.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: вечером 28 октября на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области произошло серьезное ДТП.

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