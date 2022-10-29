Кузнец из Мурманска делает ножи для участников спецоперации

В разработке у мастера - 10 ножей. Фото: скриншот видео/оперштаб Мурманской области

Мурманчанин Максим Прожеваров - профессиональный кузнец-оружейник. Он же 10 лет делает ножи, а с началом спецоперации решил, что может помочь военнослужащим-участникам СВО. Поэтому стал делать для них ножи.

- Обычный инструмент для жизни людей с северным колоритом. Если бы я был сапожником, то шил бы сапоги для фронта. А я профессиональный оружейник. Что я могу? Сделать нож. Оружие дает Родина, поэтому мы делаем инструменты для жизни, чтобы можно было хлеб нарезать. У меня пока в разработке 10 ножей, - рассказал Максим Прожеваров.

Напомним: мастерицы из Мурманской области вяжут для военнослужащих носки.

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