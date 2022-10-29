Жители Мурманской области могут выиграть бесплатную поездку в саамскую деревню «Самь-Сыйт»

Прием работ продолжается до 22 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманская региональная общественная организация Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив продолжает прием работ на конкурс «Саамское наследие».

Принять участие в нем могут северян в возрасте от 7 до 35 лет. Присылайте фото и видео работ с рецептами, поделками (вышивки, элементы одежды, аппликации и прочее), рисунками, фотографиями, сказками и т.д., посвященные культуре саами. В своих работах расскажите о коренном малочисленном народе Кольского полуострова.

Победители получат возможность поехать в саамскую деревню «Самь-Сыйт» в Ловозере.

Присылайте ваши работы на электронную почту kpmvv51@gmail.com до 9 ноября (укажите ФИО, возраст и контактный номер телефона).

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