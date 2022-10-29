В Мончегорске открыли стелу города трудовой доблести

В Мончегорске появилась памятная стела. Фото: правительство Мурманской области

В 2021 году Мончегорску было присвоено звание "Город трудовой доблести" в память о вкладе в северян в годы Великой Отечественной войны. Тогда же стало известно, что в городе металлургов установят стелу в честь этого события.

Торжественное открытие состоялось 29 октября 2022 года.

- Жители Мончегорска героически трудились в годы Великой Отечественной войны. В тылу они совершали ежедневные подвиги: производили важную для страны продукцию и лечили наших бойцов в госпиталях. Каждый приближал победу над нацизмом. И теперь эта память увековечена по праву, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманске загерметизировали трещины на "Алеше".

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