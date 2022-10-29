За два года на реновацию ЗАТО в Мурманской области направят 18 миллиарда рублей

Во время первого этапа реновации ЗАТО отремонтировали 26 домов. Фото: правительство Мурманской области

На реализацию третьего этапа реновации ЗАТО в Мурманской области необходимо получить порядка 18 миллиардов рублей. Уточненный проект комплексного плана мероприятий губернатор Андрей Чибис представил в Москве на встрече с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

- План предусматривает реализацию в 2023 с переходом на 2024 год наиболее важных мероприятий, учитывающих специфику текущей ситуации. В уточненном проекте предусмотрена модернизация жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры территории 18 населенных пунктов области на общую сумму 18,169 миллиарда рублей, – отметил Андрей Чибис.

На второй этап реновации в областном бюджете заложено 1,3 миллиарда рублей. Во время первого этапа отремонтировали 26 домов, 5 соцучреждений, 419 квартир, снесли 8 аварийный домов.

Напомним: на улице Кирпичной в Мурманске планируют построить два дома для учителей и врачей.

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