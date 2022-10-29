Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

На выходных северян ждет снегопад.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Еще в конце рабочей недели синоптики предупредили северян, что на выходных будет сильный снегопад и усиление ветра. Жителям Мурманской области стоит быть осторожнее.
- По информации Гидрометцентра России, 30 октября прогнозируется сильный ветер и осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Заполярье уже выпал снег, на водоемах начался шугоход. Но медведи еще не ушли в спячку, а только готовятся к ней.
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