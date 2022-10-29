На улице Кирпичной в Мурманске хотят построить два дома для учителей и врачей

Проекты двух жилых домов представили в Москве. Фото: правительство Мурманской области

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил на заседании Госкомиссии по развитию Арктики проект жилищного строительства в регионе - два новых многоэтажных дома для учителей и врачей.

Построить их предполагается на улице Кирпичной. Социальный проект может получить федеральную поддержку в виде арктической «Единой субсидии».

- Заявку рассматривали на Госкомиссии под руководством вице-премьера России Юрия Петровича Трутнева. Надеемся на положительный результат, - отметил Андрей Чибис.

Ранее глава региона обсуждал в Москве уход Заполярья от мазутозависимости.

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