В колонии Мурманской области осужденный напал на младшего инспектора

ЧП произошло в одной из колоний в Кольском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30-летнему северянину, который уже отбывает наказание в одной из колоний Кольского района, может получить еще больший срок. Ему вменяют ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

19 октября осужденный напал на младшего инспектора отдела безопасности исправительного учреждения.

- Пострадавший подошел к одной из камер и открыл окно для передачи пищи с целью передать осужденному медицинские препараты. Подозреваемый воспользовался тем, что младший инспектор находится рядом с ним и ударил того через открытое окно кулаком по лицу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела.

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