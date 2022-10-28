В Мурманской области завершили основные мероприятия по частичной мобилизации

В правительстве региона пока о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации не заявляли. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 октября состоялась встреча президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. На ней министр сообщил о завершении основных мероприятий по частичной мобилизации.

- В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется, - отметил Сергей Шойгу.

Напомним: план по Мурманской области составлял тысячу человек. В правительстве региона пока о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации не заявляли.

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