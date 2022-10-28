Поиск двоих пропавших у Териберского мыса рыбаков временно прекратили

На данный момент выход маломерных судов в Баренцево море из Териберки и Ура-Губы запрещен из-за погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 октября стало известно, что утром 27 числа двое мужчин вышли на рыбалку на резиновой лодке к мысу Териберский из Териберки. И не вернулись домой. На поиск северян вылетал вертолет Ми-8.

- На сегодня поисково-спасательные работы завершены. Поиск результатов не дал. На завтра, 29 октября, запланировано продолжение обследования береговой линии спасателями, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На данный момент выход маломерных судов в Баренцево море из Териберки и Ура-Губы запрещен из-за погоды.

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