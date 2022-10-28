До +2 и снегопад. Какая погода будет в Мурманске 29 и 30 октября

На выходных жителям Мурманской области придется одеваться потеплее - в регионе ожидаются снегопады. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных жителям Мурманской области придется одеваться потеплее - в регионе ожидаются снегопады. Также вечером в субботу и ночью в воскресенье усилится северный ветер.

- 29-31 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона расположенного над центральными и южными районами Баренцева моря. Прохождение циклона будет сопровождаться выпадением значительных осадков, порывистым ветром. Преобладающая температура воздуха от -3 до +2 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Как отметили в паблике "Погода в Мурманске", в столице Заполярья должно выпасть порядка 10 миллиметров осадков, в горах в районе Кировска - до 30 миллиметров. Ветер ночью будет достигать в порывах до 30 метров в секунду по области, в Мурманске - до 20 метров в секунду.

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