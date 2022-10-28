Андрей Чибис и Александр Новак обсудили уход Мурманской области от мазутозависимости

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Москве, где решается ряд важных для Заполярья вопросов. Фото: Правительство Мурманской области

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Москве, где решается ряд важных для Заполярья вопросов. В частности, переход региона на новые виды источников энергии.

- В Мурманской области свыше 80% вырабатываемой тепловой энергии приходится на мазутные котельные. Топливо это, как вы знаете, неэкологичное и дорогое. Размер платы за коммунальные услуги для северян мы держим ниже уровня экономически обоснованного тарифа за счет средств областного бюджета. Однако она все равно остается одной из самых высоких по стране. На севере с теплом не шутят, поэтому уходу от мазутозависимости вместе с федеральным правительством уделяем большое внимание и ищем пути решения. Эта тема и стала ключевой на встрече с вице-премьером России Александром Новаком, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: на самом крупном за Полярным кругом ветропарке сделали пробный пуск.

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