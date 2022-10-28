На подъезде к Североморску на три дня ограничат движение транспорта

В Мурманской области будет закрыт для проезда значительный участок дороги.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области будет закрыт для проезда значительный участок дороги. Как сообщает Упрдор «Кола», с 31 октября по 2 ноября ежедневно с 10.00 до 12.00 на участке реконструкции дороги «Подъезд к Североморску» (с 14 по 19 километры) будет закрыто движение.
Проезд будет недоступен от перекрестка с Транспортной улицей до перекрестка с проспектом Героев-североморцев. Ограничение связано с проведением взрывных работ.
- Объезд перекрываемого участка предусмотрен по территории Мурманска. Просим водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок, - отметили в ведомстве.
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